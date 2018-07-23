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ZONGULDAK

Mesut Özil'e hemşehrilerinden destek

Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil’e Zonguldak Devrekli hemşehrileri büyük destek verdi. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafını tabelaya asacağını belirtti.

Haber Merkezi IHA
Mesut Özil'in adı Devrek'te bir caddeye verilmişti
Mesut Özil'in adı Devrek'te bir caddeye verilmişti

Irkçı saldırılara maruz kalarak Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'e Zonguldaklı hemşehrileri büyük destek verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, şunları ifade etti:

  • "Günümüzün ana konusu hemşehrimiz Mesut Özil. Devrek ilçemizin Hışıroğlu köyünden olan Mesut Özil gururumuzdur. İngiltere’de cumhurbaşkanımızın Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte çektirdikleri fotoğraf sonrası Türk asıllı futbolcularımız hem İngiliz hem de Alman medyası tarafından linç edilmiştir. Mesut kardeşimize karşı saygısızca söylemlerde bulunulmuştur. Almanya milli takımının dünya kupasında elde ettiği başarısızlığın acısını mesut’tan çıkarmaya çalıştılar. Mesut Özil alman vatandaşı olmasına rağmen Türk’tür. Hemşehrimiz Mesut Özil’e sahip çıkma konusunda aklıselim sahibi kişilerle fikir alışverişinde bulunduk. Mesut’umuza zarar gelmesin diye bekledik. 17-18-19 Ağustos’ta Devrek Baston ve Kültür Festivalimiz var. Bu festivalimizde alt ana tema olarak ırkçılık ve ayrımcılığa karşı Mesut Özil’e sahip çıkacaktır. Menajeri ile de bu konuyu paylaşmıştık. Kendisi ile gurur duyduğumuz Mesut Özil’in açıklamaları bizleri rahatlattı. Devrek’te spor tesislerinin bulunduğu bölgede bir caddeye ismini vermiştik. Bu caddede aynı zamanda Mesut Özil’in büyük destekleri ile bir spor tesisi yapıyoruz. Cadde girişinde ki tabelada alman milli takım formalı fotoğrafı vardı. Şimdi o fotoğrafı cumhurbaşkanımızla çekilen fotoğrafı ile değiştiriyoruz. Irkçılığa, din ayrımcılığına şiddetle karşıyız yapanları da kınıyoruz. Mesut’um yalnız değilsin Devrek, Türkiye ve hatta dünya seninle”

Devrekli vatandaşlar ise "Almanya milli takımının başarısızlığıı Özil’e yıkmaya çalıştılar. Burada ayrımcılık söz konusu, Devrekliler olarak Mesut’a sonsuza kadar sahip çıkacağız” dediler.

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