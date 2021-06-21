Meteorolojiden 18 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, 21 Haziran için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yağışların Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri), Muğla’nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında; doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Rüzgarın, kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.