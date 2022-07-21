MGK'da terörle mücadele vurgusu: Operasyonlar hakkında bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü

MGK Bildirisinden öne çıkan maddeler şöyle:

NATO müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir

Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.

(FETÖ) Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği güçlü şekilde teyit edildi.

Ayrıntılar geliyor...