Gündem Milletin duasıyla başardık
ERZİNCAN

Milletin duasıyla başardık

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ülkeye kazandırdıkları mega projeleri milletin duası ve desteğiyle başardıklarını söyledi. Erzincan Tanıtım Günleri’nde konuşan Yıldırım, “Bu hizmetleri yaparken arkamızda güvendiğimiz en büyük gücün 82 milyon vatandaşımız olduğunun her zaman farkına vardık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzincan Tanıtım Günleri
Erzincan Tanıtım Günleri

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “17 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Erzincanımızı değil, 81 ilimizi, 780 bin kilometrekare toprağımızı, vatan toprağını ve 82 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürecek işleri, Türkiye’yi bugünlere taşıyacak hizmetleri yaptık.” dedi. Maltepe sahilinde bulunan Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanındaki Erzincan Tanıtım Günleri’ne eşi Semiha Yıldırım ile katılan Binali Yıldırım, İstanbul’un konumu ve nüfusu itibarıyla dünyanın 131 ülkesinden daha büyük olduğunu belirtti.

HAVA YOLU HALKIN YOLU

Yıldırım, İstanbul’un Türkiye’nin bir özeti olduğunu anlatarak, “İstanbul Türkiye’nin ihracatının yarısını karşılayan bir şehir. İstanbul Türkiye’nin milli gelirinin 3’te 1’ini karşılayan bir şehir. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir dünya şehri. Dolayısıyla Erzincanımız, Erzincan’dan gelen hemşehrilerimiz burada, Erzincan’ın güzelliklerini hep bir arada tanıtma fırsatı buluyor.” diye konuştu. Erzincan’a ulaşımın eskiye göre kolaylaştığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: “Yollarımız çok güzel bir şekilde yapıldı. ‘Hava yolu halkın yolu’ dedik ve bunu Erzincan ile tüm Türkiye’ye sağladık. Ayrıca isterseniz Doğu Ekspresi ile isterseniz kara yolu ya da hava yolu ile Erzincan artık daha kolay erişilen bir ilimiz haline geldi. 17 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Erzincanımızı değil, 81 ilimizi, 780 bin kilometrekare toprağımızı, vatan toprağını ve 82 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürecek işleri, Türkiye’yi bugünlere taşıyacak hizmetleri yaptık.

EN BÜYÜK GÜÇ 82 MİLYON VATANDAŞIMIZ

  • Bugün Türkiye’de havalimanı sayısı 26’dan 56’ya yükseldi. Türkiye dünyada hava yolu taşımacılığında en fazla noktaya uçuş yapan ülke haline geldi. Tam 326 noktaya uçuş yapan dünyanın tek hava yolu şirketi var, o da Türk Hava Yolları’dır. İşte o yüzden Türkiye, dünyanın en büyük havalimanını da İstanbul’da yapan bir ülke haline geldi.” Birçok mega projeyi İstanbul’a ve ülkeye kazandırdıklarını vurgulayan Yıldırım, “Bu hizmetleri yaparken arkamızda güvendiğimiz en büyük gücün 82 milyon vatandaşımız olduğunun her zaman farkına vardık. Sizlerin duası ve desteğiyle bunu başardık. Bugün Türkiye altyapıda dünyanın 9.ülkesi haline gelmişse, 39. sıradan 9. sıraya yükselmişse bu sizlerin desteği, sizin hemşehriniz, sizin kardeşinizin ve arkadaşlarının gayreti ile olmuştur.” diye konuştu.

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