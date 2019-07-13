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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Irak'ın kuzeyine yeni operasyon: Pençe-2 Harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hava harekatı
Hava harekatı

Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

ATAK VE İHA'LARLA DESTEK

  • "Elde edilen gelişmeler sonucunda 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatılmıştır" ifadesi kullanılan açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.
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