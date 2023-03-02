Mimar Sinan Genim: Deniz kumu kullanılması yapının çökmesine neden olmaz

"İçinde midye kabuğu olabilir. Denizden elememiş almış olabilir. Bu bir yapının çökmesi anlamına gelmiyor ki. O kolon çatlamış olabilir, o kolonda bir sıkıntı meydana gelmiş olabilir ama her tarafta mı bu deniz kabuğu kullanılmış? İki yerde üç yerde çıkar."