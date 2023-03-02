Mimar Sinan Genim: Deniz kumu kullanılması yapının çökmesine neden olmaz

Mimar Dr. Sinan Genim, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem hakkında önemli açıklamalarda bulunan Genim, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili de konuştu.
'Deniz kumu yapının çökmesine neden olmaz'
İstanbul'da 1990 öncesi bütün kum stokunda deniz kumu olduğu hatırlatılan Genim, "Olabilir. Sağlam yapılırsa çökmez." dedi.
Kumun içindeki tuzun bir miktar korozyon yapabileceğini ama bunun çökmeye neden olmayacağını belirten Genim,
"İçinde midye kabuğu olabilir. Denizden elememiş almış olabilir. Bu bir yapının çökmesi anlamına gelmiyor ki. O kolon çatlamış olabilir, o kolonda bir sıkıntı meydana gelmiş olabilir ama her tarafta mı bu deniz kabuğu kullanılmış? İki yerde üç yerde çıkar."
ifadelerini kullandı.
Genim,
"Ben 1900'lü yıllarda yapılan yapılarda bu tür tespitlerde bulundum. Ama beton mukavemeti 270 çıktı. Yüz yıllık bina. Deniz kumu kullanılmış ama bina hala duruyor."
diye konuştu.