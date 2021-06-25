Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Muğla'da deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.
AFAD saat:12:21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.
AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Muğla'da deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.
AFAD saat:12:21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.