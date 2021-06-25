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MUĞLA

Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat:12:21'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğlada son dakika deprem
Foto/arşiv

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Muğla'da deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.

AFAD saat:12:21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.

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