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POLİTİKA TÜRKİYE

Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi. İnce, 12 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi! Muharrem İncenin sağlık durumu nasıl?
Muharrem İnce

Sosyal medya hesabından 12 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Muharrem İnce ve yine testi pozitif çıkan eşi Ülkü İnce'nin tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edildi.

İnce, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Ülkü İnce ile taburcu edildiklerini bildirdi.

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Muharrem İnce, "Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel'e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.

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