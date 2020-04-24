NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile Türk Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz'de eğitim

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş eğitimleri kapsamında, gece şartlarında deniz harp nevilerine yönelik eğitimler ile harekat sahasında taktik deniz resminin oluşturulması eğitimleri yapıldı.

Açıklamada, NATO unsurları ve Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemiler arasında icra edilen faaliyetlerle karşılıklı çalışabilirlik ve iş birliğinin geliştirilmesine olumlu katkı sağlandığı vurgulandı.

Türkiye en fazla katkıyı veren ikinci ülke

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin, 29 NATO üyesi içinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'ye en fazla katkı veren ikinci devlet konumunda olduğu, NATO’nun Akdeniz’de icra ettiği Deniz Muhafızı Harekatına en fazla katkıyı sağladığı da kaydedildi.