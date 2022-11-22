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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası İYİ Parti'de ayrılık: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti'ye yaptığı çağrıda "Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin" ifadelerini kullandı. Bu çağrının ardından, İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımlar başladı. İYİ Parti’den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yarın Ankara’da yapılacak grup toplantısında AK Parti’ye katılacağı belirtildi. AK Parti Aydın İl Teşkilatı’ndan bazı isimlerin yarın düzenlenecek tören için yola çıktığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kimdir? İYİ Partili Kürşat Engin Özcan AK Partiye mi geçti?
İYİ Parti’den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve partililere "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6’lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadesinin ardından Aydın siyaseti de hareketlendi.

ANKARA'DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Çağrı’nın ardından görevi başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Nazilli Belediyesi’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın bir süredir Ankara’da görüşmeler yaptığı belirtildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZMEN: HAYIRLI OLUR İNŞALLAH

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı’nın kendi partilerine katılacağı yönündeki haber ve söylemlere “Hayırlısı olur inşallah. Biz de yarın grup toplantısında Ankara’da olacağız. Kürşat Engin Özcan’ın kararlarına saygı duyuyoruz” ifadeleri ile cevap verdi.

Aydın siyasetinin en önemli gündem maddesi Nazilli Belediye Başkanı Özcan’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberler olurken herkes yarınki grup toplantısına merakla beklemeye başladı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürşat Engin Özcan'a parti rozetinin takılması bekleniyor.

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