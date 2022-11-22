Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası İYİ Parti'de ayrılık: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve partililere "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6’lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadesinin ardından Aydın siyaseti de hareketlendi.

ANKARA'DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Çağrı’nın ardından görevi başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Nazilli Belediyesi’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın bir süredir Ankara’da görüşmeler yaptığı belirtildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZMEN: HAYIRLI OLUR İNŞALLAH

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı’nın kendi partilerine katılacağı yönündeki haber ve söylemlere “Hayırlısı olur inşallah. Biz de yarın grup toplantısında Ankara’da olacağız. Kürşat Engin Özcan’ın kararlarına saygı duyuyoruz” ifadeleri ile cevap verdi.

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Aydın siyasetinin en önemli gündem maddesi Nazilli Belediye Başkanı Özcan’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberler olurken herkes yarınki grup toplantısına merakla beklemeye başladı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürşat Engin Özcan'a parti rozetinin takılması bekleniyor.

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