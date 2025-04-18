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Ocakta unutulan yemek evi küle çevirdi: Doğalgaz tesisatına sıçradı

Ocakta unutulan yemek evi küle çevirdi: Doğalgaz tesisatına sıçradı

13:0718/04/2025, Cuma
IHA
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İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde binanın ikiinci katındaki dairede ocakta bırakılan yemekten dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler doğalgaz tesisatına sıçradı ve patlama meydana geldi. Yoğun dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Bursa Mudanya'da Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde bir binanın ikinci katında yalnız yaşayan M.A. (75) yemeğini ocakta unuttu. Bir süre sonra aşırı ısınan ocak alev alarak bütün mutfağı sardı. Alevlerin doğalgaz tesisatına sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde yaşayan M.A. hızla dışarı çıkarken, binada yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangın sonucu mutfak kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik sebebiyle trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.



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