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Oğlu sandığı telefon dolandırıcısına 672 bin liralık birikimini kaptırdı

Oğlu sandığı telefon dolandırıcısına 672 bin liralık birikimini kaptırdı

13:106/07/2025, Pazar
DHA
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U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da F.B. (75) isimli kadını ev telefonundan arayarak, kendisini oğlu gibi tanıtıp, 672 bin lira değerinde para ve altınlarını dolandıran U.E. (35) tutuklandı.

Ev telefonundan aranan F.B., karşısındaki kişinin ‘Anne ne yapıyorsun?' sözleri üzerine arayan kişinin oğlu olduğunu düşündü. Telefondaki kişinin acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine F.B., evde 50 bin lira, 69 çeyrek altın ve 5 Cumhuriyet altını olduğunu söyledi. Telefondaki kişinin kuyumcu arkadaşının gelip, para ve altınları alacağını söylemesi üzerine F.B., toplam değeri 672 bin lira olan birikimini evine gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra arayan kişinin oğlu olmadığını ve dolandırıldığını anlayan F.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelinin dolandırıcılık suçundan 7 kaydı bulunan U.E. olduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün yakalandı.





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