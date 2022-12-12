Öğretmen eğitiminde rekor

Bakan Özer, bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Özer, son 30-40 yılın en yüksek öğretmen başına eğitim saatine ulaşmış olduklarını ve 2023 yılında öğretmen başına 300 saatlik mesleki ve kişisel eğitimi hedeflediklerini bildirdi. Bakan Özer, 2023 yılında 4 yaş okullaşma oranını yüzde 70'e yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Özer, "Orta öğretimde okullaşma oranı 1 yıl önce yüzde 90'dı. Son 20 yılda özellikle ortaokulda devamsızlığı azaltma uygulamalarına gittik. Sadece 1 yılda yüzde 90'dan yüzde 95 çıkardık. 2023 yılında eğitim ve öğretimde yüzde 100 oranına yükseltmek için öğrencilerimizin erken terk etme, okuldan ayrılma durumunda önceden uyarı sistemi geliştirdik" diye konuştu.

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