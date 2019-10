Antalya haberleri: Okula gitmek için denizi geçiyorlar her gün 25 kilometre yolculuk yapıyorlar Okula gitmek için denizi geçiyorlar: Her gün 25 kilometre yolculuk yapıyorlar Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde oturan 7 öğrenci, karayolu bağlantısı olmadığı için evlerinden tekneyle alınıyor. Öğrenciler, her gün 19 kilometresi denizde, toplam 25 kilometre yolculuk yaparak, ev ve okulları arasında mekik dokuyor. Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, "Kaleköy, karayoluyla ulaşımın olmadığı bir yer. Burada oturan öğrencilerimizi deniz yoluyla taşıyoruz. Bu uygulama 2009 yılından beri devam ediyor. 10 yıldır sorunsuz taşıma yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu şekilde yolculuk yapmaktan çok memnun" açıklamasında bulundu.

08 Ekim 2019