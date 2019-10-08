Gündem Okula gitmek için denizi geçiyorlar Her gün 25 kilometre yolculuk yapıyorlar
ANTALYA

Antalya haberleri: Okula gitmek için denizi geçiyorlar her gün 25 kilometre yolculuk yapıyorlar

Okula gitmek için denizi geçiyorlar: Her gün 25 kilometre yolculuk yapıyorlar

Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde oturan 7 öğrenci, karayolu bağlantısı olmadığı için evlerinden tekneyle alınıyor. Öğrenciler, her gün 19 kilometresi denizde, toplam 25 kilometre yolculuk yaparak, ev ve okulları arasında mekik dokuyor. Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, "Kaleköy, karayoluyla ulaşımın olmadığı bir yer. Burada oturan öğrencilerimizi deniz yoluyla taşıyoruz. Bu uygulama 2009 yılından beri devam ediyor. 10 yıldır sorunsuz taşıma yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu şekilde yolculuk yapmaktan çok memnun" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kara bağlantısı olmadığı için, öğrenciler okula deniz yoluyla gelip gidiyor.
Kara bağlantısı olmadığı için, öğrenciler okula deniz yoluyla gelip gidiyor.

Antalya'nın Demre'ye bağlı Kekova bölgesindeki Üçağız Mahallesi'nin bir parçası olan Kaleköy, M.Ö 4. yüzyıldan bu yana canlı yaşamın olduğu bir Likya köyü olarak biliniyor. Cumhuriyet öncesi Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı balıkçı köyü olan Kaleköy, bugün ise sadece deniz yoluyla ulaşılabilen bir huzur merkezi.

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Kaleköy'e her gün Demre, Kaş ve Üçağız'dan yat turları düzenleniyor. Kaleköy, mavi yolculuğa çıkan yatların da uğrak noktalarından biri.

Kaleköy'de öğrenci sayısının az olması nedeniyle buradaki okul 2009 yılında kapandı ve taşımalı eğitime geçildi. Kara bağlantısı olmadığı için, öğrenciler okula deniz yoluyla gelip gidiyor.

Bulundukları yere yol yapılmasını istemiyorlar.

Her gün 19 kilometre deniz yolculuğu yapıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekne ihalesini alan Ali Efeoğlu, tekneyle hafta içi her sabah Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu'nda eğitim öğretim gören öğrenciler için yola çıkıyor.

Tekne saat 07.30'da Üçağız Mahallesi İskelesi'nden demir alıyor. Saat 07.55'te Keleköy'e komşu Kaş ilçesine bağlı Sahil Kılınçlı Mahallesi Salaş İskelesi'nden 2'nci sınıf öğrencisi Ada Ahmet Cüce'yi alıyor.

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Kaleköy'e dümen kıran tekne, saat 08.10'da ise burada, iskelede bekleyen farklı sınıflardaki öğrenciler Ömür Karataş, Mehmet Doruk Tezcan, Pınar Demirel, Ozan Karataş, Hasibe Vergili ve Mehmet Tülü'yü alarak Üçağız Mahallesi'ne götürüyor.

Saat 08.35'te tekneden inen öğrenciler, bu kez kendilerini bekleyen servis minibüsüyle okula giderek derse giriyor.

Öğrenciler, 19 kilometresi denizde olmak üzere her gün toplam 25 kilometre yolculuk yapıyor.

Milli eğitim müdürlüğü denetliyor

Deniz yolculuğunda öğrencilere zaman zaman denetim amacıyla Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ve Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu Müdürü Ercan Aydemir de eşlik ediyor. Öğrenciler, doğa ve tarihi güzellikler arasındaki yolculuk boyunca birlikte şarkı söyleyerek zaman geçiriyor. Öğrenciler, bu yolcuktan son derece keyif alıyor.

Kaleköy'de öğrenci sayısının az olması nedeniyle buradaki okul kapandı.

Yol yapılmasını istemiyorlar

Öğrencilerden Hasibe Vergili, tekne yolculuğu ile okula gidip gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Kaleköy'e yol yapılmasını istemediklerini belirten Vergili, "Yol yapılırsa, mahallemizin doğallığı bozulacak. O zaman turistler de gelmeyecektir. Hepimiz turizmle geçiniyoruz" dedi.

Pınar Demirel ise, "Arkadaşlarımla tekneyle okula gidip geliyorum. Çok eğlenceli. Yolda şarkılar söylüyoruz. Giderken bazen de kitap okuyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Doruk Tezcan da, "Tekne yolculuğu çok güzel bir şey. Arkadaşlarımızla şarkı söylüyoruz. Kaleköy'e yol yapılmasını da istemiyorum. Bu doğallığın bozulmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ise şunları söyledi:
  • "Kaleköy, karayoluyla ulaşımın olmadığı bir yer. Burada oturan öğrencilerimizi deniz yoluyla taşıyoruz. Bu uygulama 2009 yılından beri devam ediyor. 10 yıldır sorunsuz taşıma yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu şekilde yolculuk yapmaktan çok memnun. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Zaman zaman biz de öğrencilerimize yolculuklarında eşlik ediyoruz. Hem öğrencilerimizle vakit geçiriyoruz, hem de tekneyi denetliyoruz."
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