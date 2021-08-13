​Okullara açılış öncesi destek ziyareti

Gündem

Kayapınar Belediyesi’nden muhtarlar toplantısı

Kayapınar Belediyesi muhtarlar toplantısı gerçekleştirdi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’un başkanlığında Belediye Meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ile İlçedeki Kamu ve kurum müdürleri ve merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.