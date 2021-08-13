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ANKARA

Okullara açılış öncesi destek ziyareti

Ankara Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İlçe Spor Müdürü Hamza Güneş yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulları ziyaret ederek eksikleri yerinde tespit ettiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Okullara açılış öncesi destek ziyareti
Eksikler yerinde tespit edildi.

Ankara Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İlçe Spor Müdürü Hamza Güneş yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulları ziyaret ederek eksikleri yerinde tespit ettiler. Ziyaretlerin ilk durağı Şehit Yakup Kozan İmam Hatip Lisesi oldu. Okuldaki halter eğitimi alan çocuklarla yakından ilgilenerek hedeflerini soran protokol üyeleri okulun eksiklerini not alarak buradan ayrıldılar.

  • Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu’nda voleybol öğrenen öğrencilerin dersine katılan Sevgili ve Demirel bir süre voleybol maçı yaptılar. Şehit Erkan Tümer İlkokulu ziyaret eden heyetin son durağı jimnastik antrenmanını izledikleri Şehit Ferhat Koç İlkokulu oldu.
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