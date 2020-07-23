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Gündem Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi
ANKARA

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Zekai Aksakallı - Metin Temel
Zekai Aksakallı - Metin Temel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. YAŞ kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süreleri bir sene uzatıldı.

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Zekai Aksakallı'nın, Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 01:36
Zekai Aksakallı'nın, Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü görüntüler ortaya çıktı
Korgeneral Zekai Aksakallı'nın darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ve bu uğurda şehit olan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i alnından öpme anının görüntüleri ortaya çıktı. 16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir'in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öpme anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Temel Paşa'nın 26 yıl önce Irak'ta çekilmiş fotoğrafları
OYNAT 00:52
Temel Paşa'nın 26 yıl önce Irak'ta çekilmiş fotoğrafları
Son YAŞ ile orgeneralliğe terfi eden 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in 26 yıl önce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Temel Paşa, PKK'ya vurulan darbelerde etkin rol oynamıştı.



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