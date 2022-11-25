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EĞİTİM

ÖSYM sınav takvimini geri çekti

ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini geri çekti. Edinilen bilgiye göre; takvim, üniversite sınavı tarihi ile seçim tarihinin çakışması nedeniyle yeniden değerlendiriliyor.

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ÖSYM sınav takvimini geri çekti
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün açıkladığı 2023 yılı sınav takvimini bir gün sonra geri çekti. Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.

17-18 HAZİRAN'DA YAPILACAKTI

NTV'nin haberine göre; takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti. ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği, o çalışmanın ardından netleşecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının haziran ayının ilk haftası yapılması planlanıyor. Kurban Bayramı ise 29 Haziran'a denk geliyor.

ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı: YKS tarihi belli oldu
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ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı: YKS tarihi belli oldu
  • Kulislere yansıyan bilgilere göre, üniversite sınav tarihinin değiştirilmemesi durumunda, seçimler 1 ay öne alınabilir. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılması en güçlü seçenek olarak belirtiliyor.

ÖMER ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir öğrencimizin sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. ÖSYM çalışma yapıyor. Seçim takviminin değişmesine yönelik çalışma yok" ifadelerini kullanmıştı.

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