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Oxford Sözlüğü çevrilemez yeni kelime ekledi

Oxford Sözlüğü çevrilemez yeni kelime ekledi

13:0327/03/2025, Perşembe
DHA
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Oxford İngilizce Sözlüğü, çevrilemez ya da İngilizce karşılığı olmayan kelimeler listesine yeni bir kelime ekledi.
Oxford İngilizce Sözlüğü, çevrilemez ya da İngilizce karşılığı olmayan kelimeler listesine yeni bir kelime ekledi.

Oxford İngilizce Sözlüğü, çevrilemez ya da İngilizce karşılığı olmayan kelimeler listesine yeni bir kelime ekledi.

Oxford İngilizce Sözlüğü’nün, çevrilemez ya da İngilizce karşılığı olmayan kelimeler listesine "Gigil" kelimesini eklediği bildirildi.


Kelime, aşırı şirinlik karşısında duyulan dayanılmaz dürtüyü anlatıyor.

Sözlük, Filipinler'in resmi dili Filipincenin temelini oluşturan Tagologca'dan alınan kelimeye ilişkin, “Yoğun duygular içindeyken dayanılmaz dürtülerin oluştuğu anları tarif etmektedir” açıklamasını yaptı.



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