Osmanlı mirası Kerkük'te: Toplu iftar geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Yüz yıllardır Kerkük'ün neredeyse tüm camilerinde sürdürülen bu geleneğin anlamlı tarafları olduğuna dikkati çeken Abdülkerim, şöyle devam etti:

"Bu geniş sofraya imkan sahipleri de katılıyor. Evde tek yaşayanlar, yaşlılar ve bekarlar da bu ikramdan faydalanıyor. Böylece ter türlü kesimden insanlar arasında güzel ve anlamlı bir bağ kuruluyor."