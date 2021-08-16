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ERZİNCAN

Özel Harekatçılar El-Bab’a uğurlandı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ndeki 64 polisin, Suriye’nin El-Bab bölgesine görevlendirilmesi nedeniyle uğurlama töreni düzenlendi.

Haber Merkezi İHA
Özel Harekatçılar El-Bab’a uğurlandı
Ailelerle veda sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende, kurban kesilerek polisler için dua edildi. Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, emperyalist güçlerin hem Irak’ın kuzeyinde hem de Suriye’nin kuzeyinde ayrı bir devlet kurmak istediğini söyledi.

"Bedeller de ödüyoruz"


Ülkenin savunmasının artık Irak ile Suriye’nin kuzeyinde başladığını ifade eden Memiş, "Biz başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz ve bu ülkeyi yönetenler olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin parçalanmasına yol açacak olan böyle bir girişime sonuna kadar karşı çıkacağız. Bunun için riskler alıyoruz. Bunun için bedeller de ödüyoruz" dedi.

İHA

Memiş, bölgenin riskli olduğunu hatırlatarak, buna rağmen devletin sonuna kadar büyük bir kararlılıkla gereken mücadeleyi vereceğini dile getirdi.

İHA

Söz konusu bir tampon uydu devlet oluşumuna sonuna kadar Türkiye’nin karşı çıkacağını vurgulayan Memiş, "Kürt kardeşlerimizle, Kürt vatandaşlarımızla hiç bir sorunumuz yok. Lakin onları kullanarak orada ayrı bir devlet kurmak isteyen güçlere ve otoritelere karşı da Türk milletinin, bu yüce milletin nasıl bir millet olduğunu göstermek boynumuzun borcu. Orada PÖH, Jandarma birlikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurları, istihbarat birliklerimiz, mülki idare amirlerimiz de var. Kardeşlerim, Türk milleti asker bir millettir.

İHA

Türk milleti, devletler kuran bir millettir. Orayı teröristlerden arındırmak yetmiyor çünkü teröristlerden arındırdığınız bölgede devlet hizmetleri yapmanız gerekiyor. Nedir devlet hizmetleri, altyapı, kanalizasyonu getireceksin, içme suyunu sağlayacaksın, eğitimini ve sağlığını vereceksin. Yani bu işleri de yapacak bir otorite sağlanması istendi” şeklinde konuştu.

İHA

Türkiye’nin hiç bir zaman Suriye’nin ve Irak’ın topraklarında gözünün olmadığına işaret eden Memiş, "Maksadımız, oraları kendi topraklarımıza katmak değil. Eğer bize saldırı varsa tabi ki kendimizi, memleketimizi, çocuklarımızı, analarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi savunmak için o bölgede mecburen bulunacağız. Bulunmaya da devam edeceğiz. Zor görevler, insanları daha da çok olgunlaştırır. Ailelerinizin endişesi olabilir, bu çok normaldir. Ama zaten sizler zor görevler için yetiştirildiniz. Allah’ın izniyle sağ salim gider, sağ salim gelirsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.

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