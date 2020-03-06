Gündem Özgecan Aslanın katilini cezaevinde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
MERSİN

Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı katleden kişiyi Adana'da yattığı cezaevinde öldürüp, hükümlünün babasını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılandığı mahkemede aynı cezaya mahkum edildi.

Haber Merkezi AA
Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, 12 Nisan 2016'da Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğramıştı.
Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, 12 Nisan 2016'da Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğramıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Gültekin Alan ile başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet Tekin Baykal ve Hüsamettin Bağlar tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Hacı A.Ö. ile sanık avukatlarının da geldiği duruşmaya diğer tutuksuz sanıklar katılmadı.

Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Gültekin Alan'ın, "Tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", sanık Ahmet Tekin Baykal'ın da "Tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, infaz kurumuna yasak eşya sokma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Özgecan'ın katili öldürüldü
GÜNDEM
Özgecan'ın katili öldürüldü

Savunmalar

Söz hakkı verilen sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı.

Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldüren, babasını da öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanık Gültekin Alan, davanın içeriğini bütün sanıklardan daha çok kendisinin en iyi bildiğini öne sürerek, olayla ilgili olarak sanıklardan Ahmet Tekin Baykal, Ferhat Y. ile mahkemeye gönderdiği dilekçesinde isimlerini belirttiği avukat ve memurları suçladı.

Sanık Ahmet Tekin Baykal ise savunmasında, olayı televizyondan öğrendiğini iddia ederek suçlamayı kabul etmedi.

Özgecan'ın ailesinden ilk açıklama
GÜNDEM
Özgecan'ın ailesinden ilk açıklama

Diğer sanıklar Hüsamettin Bağlar ve Hacı A.Ö. ise olayla ilgilerinin olmadığını belirtip beraatlerini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Gültekin Alan'ın, sanık Ahmet Tekin Baykal'ın yalan söylediğini öne sürmesi ve birtakım iddialarda bulunması üzerine mahkeme salonunda Baykal’ın yakını olduğu öğrenilen ve Alan'a bağıran iki kişi mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Gültekin Alan'a "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Alan, ayrıca "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten" 18 yıl, "hakaretten" 1 yıl 4 ay, "yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 6 yıl, "infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan" 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın 11 Şubat 2015'te öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, 12 Nisan 2016'da Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğramıştı.

  • Saldırıda Ahmet Suphi Altındöken hayatını kaybetmiş, babası ise yaralanmış, soruşturma kapsamında Alan ile olaya karıştıkları iddia edilen Ahmet Tekin Baykal, Hüsamettin Bağlar, Gamze B, Hacı A.Ö. ve Ferat Y. tutuklanmış, S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yargılama sürecinde Alan ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve sanığın "ayrıntılı ifade vereceğim" şeklindeki dilekçesi üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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