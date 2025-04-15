Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

📍 Irak'ın kuzeyi Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EFX3Xa39kJ

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.