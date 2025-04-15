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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:2615/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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MSB Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, silah, mühimmat ele geçirildi.
MSB Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, silah, mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.




#Pençe-Kilit Operasyonu
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