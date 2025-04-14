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Irak'a net mesaj: PKK’yı terör örgütü ilan edin

Irak'a net mesaj: PKK’yı terör örgütü ilan edin

Canberk Doğan
04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye, Irak’taki FETÖ yapılanmasına, özellikle örgütün sözde eğitim kurumlarına karşı somut adımlar atılması beklentisini yineledi. DEAŞ’la mücadelede ise bölgesel dayanışmanın ve ortak hareketin önemi vurguland
Türkiye, Irak’taki FETÖ yapılanmasına, özellikle örgütün sözde eğitim kurumlarına karşı somut adımlar atılması beklentisini yineledi. DEAŞ’la mücadelede ise bölgesel dayanışmanın ve ortak hareketin önemi vurguland

Türkiye, Irak’tan PKK’yı artık yasaklı değil terör örgütü ilan etmesini bekliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in eş başkanlığında Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın beşinci toplantısı dün yapıldı. Toplantıya iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından üst düzey yetkililer de katıldı. Fidan, muhataplarına Irak’ta FETÖ yapılanmalarının faaliyetlerine son verilmesini de istedi.


YASAKLI ÖRGÜT YETMEZ!

Görüşmelerde Türkiye ile Irak arasında özellikle PKK terör örgütüne karşı sürdürülen işbirliğinin derinleştirilmesi ön plana çıktı. Fidan, Türkiye’nin PKK ile mücadeledeki kararlılığını vurgularken, Irak’ın PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etmesinin sahadaki yansımalarının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin nihai beklentisinin, PKK’nın Irak tarafından resmen “terör örgütü” ilan edilmesi olduğu bir kez daha açıkça ifade edildi.


FETÖ’YE MÜSAADE ETMEYİN

Toplantıda, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının Irak sahasında ve bölgede doğurduğu etkiler de değerlendirildi. Taraflar, PKK’nın tamamen tasfiyesi sağlanana dek ortak mücadeleye devam konusunda mutabık kaldı. Öte yandan FETÖ ve DEAŞ da toplantının gündemindeydi. Türkiye, Irak’taki FETÖ yapılanmasına, özellikle örgütün sözde eğitim kurumlarına karşı somut adımlar atılması beklentisini yineledi. DEAŞ’la mücadelede ise bölgesel dayanışmanın ve ortak hareketin önemi vurgulandı.


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