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Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: PKK'nın feshedilmesinin altı çizildi

Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: PKK'nın feshedilmesinin altı çizildi

19:5213/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak bildiride terörle mücadelede birliktelik vurgusu yapıldı.
Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak bildiride terörle mücadelede birliktelik vurgusu yapıldı.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride tarafların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne atfettikleri önem tekrar vurgulandı. Bildiride PKK'nın ortak tehdit olduğu belirtilerek terör örgütünün feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrının uygulanmasının altı çizildi. Bildiride tarafların, tüm ikili alanlarda eş güdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit ettiği de aktarıldı. Öte yandan bildiride tarafların, terörizmle mücadeleye ilişkin olarak Suriye ve komşularınca 9 Mart'ta Amman’da başlatılan "Beşli Mekanizma" bağlamında, Ortak Operasyon Merkezi’nin kurulmasına dair kararlılıklarının altını çizdiği de belirtildi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF)
kapsamında
Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. toplantısı
gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek iki tarafın da büyük bir samimiyet ve özveriyle güvenlikle ilgili şu ana kadar yapılan çalışmaları ortaya koyduğunu aktardı.

Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri

Öte yandan Türkiye ile Irak arasında toplantıdan sonra yayınlanan ortak bildiride, terör örgütü PKK’nın her iki ülke için ortak tehdit teşkil ettiği belirtilerek, "Öcalan’ın, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir." ifadesine yer verildi.

İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiri şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması V. Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri, 13 Nisan 2025

1- Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizmasının Beşinci Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısının; Irak tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı, IKBY İçişleri Bakanı ve Ulusal İstihbarat Servisi Başkanının katılımıyla 13 Nisan 2025 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir.

2- Taraflar, yek diğerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne atfettikleri önemi tekraren vurgulamıştır.

3- Taraflar; askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil olmak üzere tüm ikili alanlarda eş güdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etmiştir.

4- Taraflar, ikili ilişkilerini karşılıklı ziyaretler vasıtasıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletme konusundaki müşterek iradelerini vurgulamıştır. Bu kapsamda, Başbakan Sayın Muhammed Şiya Sudani’nin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısının icra edilmesi maksadıyla 8 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye’ye gerçekleştirecekleri mutasavver ziyaretin önemi vurgulanmıştır.

5- PKK’nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, Öcalan’ın, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir.

Bu kapsamda, Taraflar, bu ortak tehdit karşısında mevcut eş güdüm ve işbirliğinin kararlı şekilde muhafazasına dair müşterek iradelerini vurgulamıştır.

6- Suriye’deki Al-Hol, Roj ve diğer kamplara bir çözüm bulunmasının arz ettiği aciliyet nedeniyle, Taraflar, sorunu ele almak maksadıyla ortak bir komite kurmanın gerekliliğini teyit etmiştir.

7- Terörizmle mücadeleye ilişkin olarak Suriye ve komşularınca 9 Mart 2025 tarihinde Amman’da başlatılan “Beşli Mekanizma” bağlamında, Taraflar, Ortak Operasyon Merkezi’nin kurulmasına dair kararlılıklarının altını çizmiştir.

8- Taraflar, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan halkı ile Suriye topraklarına yönelik olarak gerçekleştirdiği ağır ihlallerden duydukları derin endişeyi ifade etmiştir.

9- ABD ve İran heyetlerinin Muskat’ta 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantının olumlu çıktıları Taraflarca memnuniyetle karşılanmıştır. Bu diyaloğun devamının, ihtilafa barışçıl çözüm bulunmasına imkan sağlayacağına inanılmaktadır.




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