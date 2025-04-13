Türkiye ile Irak arasında üst düzey toplantı: Bakan Fidan görüşmeye ilişkin detay verdi

Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 'nın 5. toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu katıldı. Irak hükümetini temsilen ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet katıldı.

Bakan Fidan: Stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın çok yoğun ve olumlu geçtiğini belirterek, iki dost ülke arasındaki stratejik konuların ele alındığını belirtti.

Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın yoğun ve güzel geçtiğini belirten Fidan, " Oldukça olumlu geçti. İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık. " ifadelerini kullandı.

Fidan, bu güvenlik mekanizmasının, iki ülke arasında gittikçe daha da kurumsallaşan bir platform olduğuna işaret ederek, platformun iki ülkenin profesyonelliğini yansıttığını dile getirdi.







