Petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürün: Antalya'da tropik bahçesinde yetiştiriyor

Temizlenip, yıkanıyor ve kurutulduktan sonra kavrulup, hakiki kahve aşamasına geliyoruz. Şu anki amacım çekirdeklerden fide yetiştirip, çoğaltıp, hasat ürününü artırmak. Bu da tabii ki zaman alan bir şey. İnsan gönül verirse her şey oluyor. Cennet ülkemizde her türlü şey yetişiyor. Bunun değerini bilelim. Bulunduğumuz yer mikro klima ortamında, burada kahve ve her türlü tropik meyve yetişiyor ama dünyadaki iklim değişikliği burada da etkisini göstermeye başladı. Bundan 7- 8 sene önceki kış aylarındaki soğukların kahvelere verdiği zarar şimdi daha azalıyor. Bu sayede de ürünlerimiz artmaya başladı. Kış ayları kahve için biraz tehlikeli oluyor. Son yıllarda iklim değişikliğinden dolayı zarar görmez oldu ama kahveyi örtü altında da yetiştirebiliriz. Bu örtü altında kış aylarında kapatıp yaz aylarında tamamen açıp havalandırıp güzel bir planlama kurulabilir. Bu hususta da projelerim var. 4 dekar arazide örtü altı yapmayı düşünüyorum. Yatırımcıların kahve yetiştiriciliğine yönelmesini isterim. Üretim arttıkça döviz çıktımız da azalacak. Tabii ki Brezilya, Kolombiya gibi diğer ülkelerle yarışamasak bile kendi öz kahvemizi kendi öz toprağımızda yetişen kahveyi yetiştirmek benim en büyük amacım.