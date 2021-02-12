PKK'lı terörist itiraf etti: Giresun’daki erzak deposu bulundu

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 2019 yılı mayıs ayında güvenlik güçlerine teslim olup, sorgusunun ardından tutuklanan İran uyruklu ’Kawa’ kod adlı PKK’lı terörist Behrüz Dudkanlu’nun (29) ifadeleri doğrultusunda, örgütün kullandığı sığınak bulundu. Sığınaktaki gıda ve yaşam malzemelerine el konuldu.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nın koordinesinde Karadeniz kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
- PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede sığınaklarda bir bir ele geçirilerek imha ediliyor.
Operasyonlar kapsamında Giresun’un Güce ilçesi İlçenin Adabük Yaylası Şelale mevkiinde BTÖ’ye ait erzak deposu ele geçirildi. Erzak deposunda 5 kg pirinç, 5 kg bulgur, 3 kg mısır kırması, 3 kg çay, 3 kg şeker ve harita olduğu görüldü.
- Daha önce birçok depo ve sığınak bilgisi veren söz konusu PKK’lı teröristin ifadeleri doğrultusunda PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için operasyonların sürdürüldüğü bilgisi verildi.