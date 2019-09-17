PKK’nın 14 yaşındayken kaçırdığı Ece’nin babası da Diyarbakır’daki eyleme katıldı

Çocuklarını HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki bekleyişi sürüyor. Bugün katılımla birlikte aile sayısı 38'e yükseldi.
Aile sayısı 38 oldu
Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.
Bugün, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 14 yaşındaki kızı Ece Taş için acılı baba Cabir Taş, oturma eylemine başladı. Taş ile birlikte HDP önünde oturma eylemindeki aile sayısı 38 oldu.