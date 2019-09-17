Gündem PKKnın 14 yaşındayken kaçırdığı Ecenin babası da Diyarbakırdaki eyleme katıldı
DİYARBAKIR

PKK’nın 14 yaşındayken kaçırdığı Ece’nin babası da Diyarbakır’daki eyleme katıldı

PKK’nın 14 yaşındayken kaçırdığı Ece’nin babası da Diyarbakır’daki eyleme katıldı

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 14 yaşındaki kızı Ece Taş için eyleme katılan Cabir Taş'ın katılmasıyla 38 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cebir Taş, kızı Ece Taş için eyleme katıldı.
Cebir Taş, kızı Ece Taş için eyleme katıldı.

Çocuklarını HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki bekleyişi sürüyor. Bugün katılımla birlikte aile sayısı 38'e yükseldi.

Eyleme katılım gün geçtikçe artıyor.

Aile sayısı 38 oldu

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

Bugün, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 14 yaşındaki kızı Ece Taş için acılı baba Cabir Taş, oturma eylemine başladı. Taş ile birlikte HDP önünde oturma eylemindeki aile sayısı 38 oldu.

HDP'liler Ayşegül Biçer'e hakaret etti
GÜNDEM
HDP'liler Ayşegül Biçer'e hakaret etti

PKK gözü yaşlı anaları tehdit etti: Oğlunu unutacaksın
OYNAT 00:00
PKK gözü yaşlı anaları tehdit etti: Oğlunu unutacaksın
Diyarbakır'da Evlat Nöbeti tutan anneler, 11 gündür çocuklarından bir haber alabilmek için Diyarbakır HDP il binası önünde eyleme devam ediyor. PKK tarafından ölümle tehdit edilen annelere, 'HDP'nin adını ağzına alırsanız oğlunuzu unutacaksınız' diye mesajlar atılıyor. Haftanın Olayı'nda bu hafta evlat hasreti çeken anneleri anlattık.



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