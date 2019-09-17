PKK’nın 14 yaşındayken kaçırdığı Ece’nin babası da Diyarbakır’daki eyleme katıldı

PKK gözü yaşlı anaları tehdit etti: Oğlunu unutacaksın

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti tutan anneler, 11 gündür çocuklarından bir haber alabilmek için Diyarbakır HDP il binası önünde eyleme devam ediyor. PKK tarafından ölümle tehdit edilen annelere, 'HDP'nin adını ağzına alırsanız oğlunuzu unutacaksınız' diye mesajlar atılıyor. Haftanın Olayı'nda bu hafta evlat hasreti çeken anneleri anlattık.