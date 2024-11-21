Putin’in ateşkes şartları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da ateşkes için seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye açık olduğu belirtildi. Rus lider önceki gün, ülkesini hedef alacak bir saldırı karşısında, nükleer silahlarla karşılık verilmesine yönelik çerçeveyi genişleten güncellenmiş askeri doktrini onaylamıştı. Biden yönetiminin ABD füzelerinin Rus topraklarını vurmasına onayın çıkmasının ardından gelen karar, 3. dünya savaşı endişesine neden olmuştu. İngiliz Reuters haber ajansının Kremlin'e yakın beş kaynağa dayandırdığı, şartlarının kabul edilmesi halinde Putin'in bir ateşkese razı olabileceğine yönelik sinyaller bu endişeyi bir nebze de olsa azalttı. Taleplerin daha önce ABD medyasında Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için sunacağı belirtilen planla benzeşmesi dikkatlerden kaçmadı.





NATO'ya üyelik isteğinden vazgeçmeli

Kremlin'e yakın kaynaklar, Putin'in Ukrayna'da ciddi bir toprak tavizine razı olmayacağını ancak, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump tarafından ele alınacak mevcut cephe hattının dondurulmasına sıcak bakabileceğine işaret edildi. Kaynaklar, Kiev yönetiminin NATO'ya üyelik isteğinden de vazgeçmesinin Putin'in şartları arasında yer aldığını öne sürdü.





Dört bölgeyi bırakmak istemiyor

Cephe hattının dondurulması dışında Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un dahil olduğu dört bölgenin paylaşımının kesinleştirilmesi hususunda müzakereler için bir alan olduğu da Kremlin'e yakın üç kaynak tarafından işaret edildi. Söz konusu dört bölgenin önemli kısmında hâlâ Ukrayna ordusunun bulunduğu biliniyor.





Harkiv ve Mikolayiv'i terk edebilir

Yine müzakereler çerçevesinde Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey ve güneyinde bulunan, Harkiv ve Mikolayiv bölgelerinde işgal altında tuttuğu görece küçük alanlardan çekilebileceği de belirtildi.





Sahadaki gerçekler

Putin, bu ayın başında Valdai Forumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki bir ateşkes için sahadaki gerçeklerin göz önünde tutulmasını ve olası bir anlaşmada Ukrayna'nın tarafsız kalmasının temin edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.





Trump'ın planı medyaya sızmıştı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 7 Kasım tarihli haberinde, başkanlık seçimlerinin ardından zaferini ilan eden Trump’ın danışmanları Ukrayna'da birkaç seçeneğe odaklandığını yazdı. Trump’a yakın üç kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın ekibinin fikirlerinden birinin, silah tedariki karşılığında Kiev'in NATO üyeliğini en az 20 yıl ertelemek olduğunu bildirdi. Yine Ukrayna'da cephe hattının dondurulması ve bölgenin silahlardan arındırılması, karşılığında ABD'nin Kiev'e ekonomik ve askeri destek sağlayacağı belirtiliyordu.





Biden şimdi de mayın verecek

Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurmasına yeşil ışık yakan ABD Başkanı Joe Biden, dün de Ukrayna ordusuna antipersonel kara mayınları gönderilmesini onayladı. Söz konusu mayınların kullanımının Ukrayna topraklarıyla sınırlı olacağı belirtildi. Mayınların Ukrayna’ya verilmesinin, Biden yönetiminin Rusya'nın saldırısını yavaşlatmak için atabileceği en yararlı adımlardan biri olduğu öne sürüldü. Ukrayna’nın söz konusu mayınları yoğun nüfuslu bölgelere yerleştirmeme sözü verdiği vurgulandı.





ABD'SİZ kaybederiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD merkezli Fox haber kanalına açıklamalarda bulundu. ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ın savaşı sona erdirme ihtimalini değerlendiren Zelenski, "Bu basit olmayacak, ancak ABD’nin elinde olan tüm meseleleri kullanırsa, evet, yapabilir. Çünkü o Putin’den çok daha güçlü. Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü. Ekonomi daha güçlü. ABD’nin çok büyük bir etkisi var" şeklinde konuştu. ABD’nin Kiev’e yaptığı askeri yardımlarla ilgili konuşan Zelenski, "Eğer yardımları keserlerse, bence kaybedeceğiz. Elbette, her durumda kalıp ve savaşacağız. Ancak, bu ABD’nin seçimi olacaksa, ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz" dedi.





Storm Shadowları kullandı

Ukrayna'nın İngiltere-Fransa ortak yapımı uzun menzilli 'Storm Shadow' füzeleriyle Rusya'ya bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Bloomberg'in bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Ukrayna'dan 'Storm Shadow' füzelerinin ateşlendiği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev’e uzun menzilli Amerikan ATACMS füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin ardından İngiltere'nin de Ukrayna’ya Storm Shadow füzeleri tedarik etmesi bekleniyordu.







