Putin’den yeni nükleer doktrin

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli füzelerin Rus topraklarını vurmasının hemen ardından, Rusya'dan kritik hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı. Rus lider, daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın topraklarına bir saldırı düzenlenmesi halinde nükleer silahlarla karşılık verebileceğini dile getirmişti. Hükümetin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı. Rus hükümetin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı. Rus liderin doktrini onaylamasından kısa süre önce ise Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS füzeleri ile Rusya'da bir askeri üssü hedef aldığı ortaya çıktı. Kasım ayının başındaki ABD başkanlık seçimlerinden sadece birkaç hafta önce Putin nükleer doktrinde değişiklik yapılmasını emretmişti. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in imzaladığı güncellenmiş nükleer doktrinin "çok önemli bir metin" olduğu ve mevcut duruma uyum amacıyla ele alındığı belirtildi.





Tehdit ve Riskler netleştirildi

Putin, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırının başka bir nükleer güç tarafından desteklenmesinin Rusya'ya yönelik "ortak bir saldırı" olarak değerlendirileceği konusunda uyarmıştı. Revize edilen nükleer doktrinde, ortaya çıkan yeni tehditler ve riskler netleştirildi. Revize edilen metinde askeri tehditlerin listesi de genişletildi.





'Ortak saldırı' kavramı

Putin'n onayladığı belgede Rusya'nın artık nükleer bir güç tarafından desteklenen nükleer olmayan bir ülkenin saldırısını "ortak saldırı" olarak göreceği belirtildi. Rusya, egemenliğini tehdit eden bir konvansiyonel saldırı ve/veya Rus topraklarını hedef alan geniş çaplı füze ve SİHA saldırılarına da nükleer silahla mukabele etme hakkını ortaya koydu. Sadece Rusya'yı hedef alan saldırıların değil aynı zamanda Moskova'nın müttefiki olan Belarus'a yönelik saldırıya da nükleer yanıt verme hakkı revize edilen metinde yer aldı.





24 saat geçmeden kullandı

Ukrayna güçlerinin ise Biden'ın yeşil ışık kararının üzerinde 24 saat geçmeden uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını hedef aldığı ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilk kez ABD'ye ait uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Rus topraklarına saldırdığını duyurdu. Bakanlık, Rus hava sahasına giren 6 füzeden 5'inin düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu, uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Bryansk bölgesinde askeri bir tesisi hedef aldı. Hedef alınan askeri tesis, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alıyor.





3. dünya savaşı endişesi

Biden'ın görev süresinin dolmasına iki ay kala Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rus topraklarında kullanma onayı 3. dünya savaşı endişesini doğurmuştu. Putin'in güncellenmiş nükleer doktrini onaylaması söz konusu endişeyi daha da artırmış durumda. Menzilleri 500 km'ye kadar çıkabilen ATACMS füzelerinden Ukrayna'nın elinde ne kadar olduğu bilinmiyor. Rusya, Ukrayna güçleri Kursk bölgesini işgali sonrasında nükleer silah kullanmaktan imtina etti. Ancak Ukrayna ordusunun füzeleri yoğun kullanması haline bu stratejinin değişmesinden endişe ediliyor. Rus ordusunun elinde, caydırıcılık amaçlı 0.1 kilotonluk küçük çaplı taktik nükleer silah başlıkları olduğu biliniyor.





Saldırıya yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın ABD üretimi füzelerle Rus topraklarına yaptığı saldırıya yanıt vereceklerini söyledi. Brezilya'daki G20 Zirvesi'nde basın toplantısı düzenlen Lavrov, "ATACMS füzelerinin sınırdaki Bryansk bölgesine yönelik saldırılarda defalarca kullanılması, Batı'nın gerginliği artırmak istediği sinyali. Amerikalıların yardımı olmadan yüksek teknolojiye sahip füzelerin kullanılması mümkün değil. Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceğiz ve buna gerekli şekilde yanıt vereceğiz" dedi.











