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Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz oldu

Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz oldu

00:1929/03/2025, Cumartesi
DHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

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#Ramazan Bayramı
#Köprü
#Otoyol

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