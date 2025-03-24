Bayram heyecanı tüm hızıyla başladı

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve pazarda bayram telaşı tüm hızıyla başladı. Bayram alışverişinin hareketliliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir köşesini sardı. Vatandaşlar bayram öncesi hazırlıklarını hızla tamamlamak için çarşı ve pazara akın etti.

Bayram coşkusu kendisini hissettirmeye başlarken esnaf da işlerin artmasının mutluluğunu yaşadı. Gaziantep’te de Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan Almacı Pazarı’nda, Bakırcılar Çarşısı’nda ve Kültür Yolu üzerinde bulunan iş yerlerinde bayram öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

ŞEKERE YOĞUN İLGİ

Tarihi çarşılarda kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunulurken, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluştu. Bayram alışverişine çıkanların daha çok şeker, lokum ve çerez aldıklarını belirten tarihi Almacı Pazarı esnaflarından Fatih Özsefil de, “On bir ayın sultanı Ramazan’ın ayının da sonuna yaklaşıyoruz, onun için de hüzünlüyüz. Bayrama az kaldığı için alışveriş hareketliliğimiz de başladı. Vatandaş genellikle kurabiyelik malzeme ve bayramda ikram etmek için kuru meyve alıyorlar" diye konuştu.

TATLICILARDA YOĞUN MESAİ

Bayrama sayılı günler kala tatlıcılarda da yoğun mesai başladı. Tescilli kadayıfı ve soğuk baklavası en çok tercih edilen Diyarbakır’da, siparişlere yetişmek için büyük firmalarda üretim üç vardiya şeklinde yapılmaya başlandı. Tatlı ustaları her zamanki gibi Ramazan yoğunluğu olduğunu söyleyerek, en çok talep edilen tatlı türünün lotuslu soğuk baklava olduğunu söyledi.















