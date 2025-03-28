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İstanbul'da renkli görüntüler: Bayram alışverişi hareketliliği başladı

İstanbul'da renkli görüntüler: Bayram alışverişi hareketliliği başladı

19:1628/03/2025, Cuma
AA
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İstanbul'da bayram alışverişi hareketliliği yaşanıyor.
İstanbul'da bayram alışverişi hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen İstanbullular, kentin birçok noktasındaki çarşı ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bayram alışverişinin geleneksel mekanları arasında yer alan Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı, bu yıl da tercih edilen noktalardan biri oldu.

İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından olan Mısır Çarşısı'nda çeşit çeşit şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar bayramda misafirlerine ikram edecekleri yiyecekler için çarşı ve çevresindeki dükkanlardan alışveriş yaptı.

Çarşıda müşterilerin en çok lokum ve şeker satın aldıkları gözlendi.

Çarşı esnafından Hanifi Denkli, önceki bayramlara göre daha az olsa da çarşıda bayram yoğunluğu yaşandığını, tüm hazırlıklarını yapıp müşterileri beklediklerini söyledi.

Öte yandan, bayram öncesi kent genelindeki tatlıcılarda da yoğunluk yaşandı.

Şirinevler'deki bir tatlıcının önünde, bayram için tatlı almak isteyen vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

#Alışveriş
#Eminönü
#Bayram

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