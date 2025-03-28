Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.









Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.

Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, bugün akşam saatleri ile yarın trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.





Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.



