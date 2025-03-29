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Resmi Gazete'de yayımlandı: Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz

00:1929/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
DHA
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Ramazan Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak.
Ramazan Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, İstanbul'da köprüler ve bazı metro-tren hatları ücretsiz olarak kullanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, şu ifadeler yer aldı:

"29 Mart Cumartesi saat 00.00'dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı. 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı saat 00.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak."


#Ramazan Bayramı
#Köprü
#Otoyol

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