RTÜK Başkanı Şahin: Yönlendirici yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan bir haksızlıktır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır." ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin köklü devlet aklı, kararlılığı ve tüm kadrolarıyla teröre karşı önemli bir süreç yürüttüğünü belirtti.
Bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine şükranlarını sunan Şahin, şunları kaydetti: