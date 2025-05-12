RTÜK Başkanı Şahin: Yönlendirici yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan bir haksızlıktır

"Terörsüz Türkiye hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir. Bu hedef sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmektedir. Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir. Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır.