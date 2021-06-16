Gündem Saadet zinciri şüphesi İnfaz edip para dolu çantayı kaçırdılar
İSTANBUL

Saadet zinciri şüphesi:  İnfaz edip para dolu çantayı kaçırdılar

Ataşehir’de maskeli 3 kişi şirket yöneticisi Sibel Koçan’ı başından vurarak öldürdü ve beraberindeki para dolu çantayı alarak kaçtı. Adı ‘saadet zinciri’ iddialarıyla anılan şirketin ortağı ve Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın da olaydan birkaç saat sonra ölü bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet zinciri şüphesi: ​İnfaz edip para dolu çantayı kaçırdılar
Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Ataşehir dün gizemli bir cinayet ve intihar olayına sahne oldu. Adı daha önce ‘saadet zinciri’ dolandırıcılığı iddialarıyla anılan bir enerji şirketinin yöneticisi olan kadın öldürüldü, eski kocası ise intihar etti. Olay, Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. İçinde 3 milyon 3 yüz bin lira olan çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren Koçan, kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu vuruldu, yanındaki Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Başından vurulan Koçan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sibel Koçan
Sibel Koçan

Süleyman Aydın
Süleyman Aydın

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

  • Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. Cinayet güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göre holding binasının önüne araçla gelen 3 kişi Sibel Koçan’ın otomobilinin bagajından çantayı almaya çalıştı. Koçan’ın müdahalesi üzerine silaha davranan saldırganlar genç kadını başından vurarak öldürdü.

Gaspçılar, içinde para olan çantayı almak için Sibel Koçan’a saldırdı.
Gaspçılar, içinde para olan çantayı almak için Sibel Koçan’a saldırdı.

Sibel Koçan çantayı vermemek için direndi.
Sibel Koçan çantayı vermemek için direndi.

Saldırganlar, kadını başından vurarak öldürdü.
Saldırganlar, kadını başından vurarak öldürdü.

ESKİ KOCASI DA ÖLÜ BULUNDU

Korkunç olayın ardından Sibel Koçan’ın eski kocası da oturduğu rezidansın bahçesinde ölü bulundu. Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki bir rezidanstan bahçeye bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın olduğu belirlendi. Aydın’ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili çalışma başlattı. Aydın’ın evinde inceleme yapan ekiplerin, evde bir miktar para buldukları öğrenildi. Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Süleyman Aydın’ın olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öne sürüldü. İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi. Bu arada kaçan saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlenirken Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

40 milyon liralık sistem

  • İntihar ettiği öne sürülen Süleyman Aydın’ın adı geçmiş yıllarda saadet zinciri olarak bilinen dolandırıcılık yöntemleriyle anılmıştı. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin 2019 yılında hazırladığı raporda Süleyman Aydın’ın piramit satış sistemi kurarak sisteme katılanlardan 40 milyon lira topladığı belirtilmişti. Aydın’ın topladığı paraların bir kısmını Gürcistan’a kaçırdığı da iddia edilmişti.
Abone Ol Google News
Gramı 10 TLbirden yükselebilir

Gramı 10 TL
birden yükselebilir

​Altında gözler bu akşamki faiz kararında.
Rakip Hollandadan

Rakip Hollanda'dan

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Cumhurbaşkanı Azerbaycanda

Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da

​Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap ediyor.

​Sinovac randevuları MHRS'den yeniden verilmeye başlandı.

En çok satışlarını artıran ve kazandıran şirket oldu

Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamayı duyurdu.

​Ticaret Bakanı Muş: 1 ton kokain ele geçirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.