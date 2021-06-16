Saadet zinciri şüphesi: ​İnfaz edip para dolu çantayı kaçırdılar

İstanbul Ataşehir dün gizemli bir cinayet ve intihar olayına sahne oldu. Adı daha önce ‘saadet zinciri’ dolandırıcılığı iddialarıyla anılan bir enerji şirketinin yöneticisi olan kadın öldürüldü, eski kocası ise intihar etti. Olay, Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. İçinde 3 milyon 3 yüz bin lira olan çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren Koçan, kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu vuruldu, yanındaki Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Başından vurulan Koçan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Sibel Koçan

Süleyman Aydın

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. Cinayet güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göre holding binasının önüne araçla gelen 3 kişi Sibel Koçan’ın otomobilinin bagajından çantayı almaya çalıştı. Koçan’ın müdahalesi üzerine silaha davranan saldırganlar genç kadını başından vurarak öldürdü.

Gaspçılar, içinde para olan çantayı almak için Sibel Koçan’a saldırdı.

Sibel Koçan çantayı vermemek için direndi.

Saldırganlar, kadını başından vurarak öldürdü.

ESKİ KOCASI DA ÖLÜ BULUNDU

Korkunç olayın ardından Sibel Koçan’ın eski kocası da oturduğu rezidansın bahçesinde ölü bulundu. Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki bir rezidanstan bahçeye bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın olduğu belirlendi. Aydın’ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili çalışma başlattı. Aydın’ın evinde inceleme yapan ekiplerin, evde bir miktar para buldukları öğrenildi. Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Süleyman Aydın’ın olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öne sürüldü. İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi. Bu arada kaçan saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlenirken Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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