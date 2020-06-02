Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Ceyhun Bozkurt: FETÖ'yü gladyo yapılanması olarak tanımlamak gerekir

Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ceyhun Bozkurt, 'FETÖ'nün tamamen bir gladyo, bir kontrgerilla örgütlenmesi olarak tanımlanması gerekir. Sadece terör tanımına sıkıştırırsak eksik kalır. Çünkü bu yapının istihbarat yapılanması var, terör boyutu var, iç karışıklık için kontrgerilla yürüttüğü çalışmalar var' şeklinde konuştu.