Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sağlık Bakanlığıdan flaş açıklama Türkiye tam üye olarak kabul edildi
POLİTİKA GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyi'nin 27 Mayıs tarihli toplantısında, oy birliği ile kabul edildi. Türkiye, bundan sonraki süreçte, dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, TİTCK'nin tam üyelik başvurusunun, Uluslararası Uyum Konseyi tarafından kabul edildiğini bildirdi.

TESCİL EDİLMİŞ OLDU

  • Böylelikle Türkiye'de ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların ve yürütülen farmakovijilans faaliyetlerin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu.

2017 yılının Kasım ayından bu yana konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek ABD (FDA), Avrupa Birliği (EMA), Japonya (PMDA), İsviçre (Swissmedic), Kanada (Health Canada), Singapur (HSA), Güney Kore (MFDS), Çin (MNPA), Tayvan (TFDA), Brezilya (Anvisa) gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı.

TÜRKİYE, KÜRESEL İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK

  • Açıklamada, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağı belirtilerek, "TİTCK, ilaç konusunda sayılı otoriteler arasında yerini almış oldu. TİTCK, Uluslararası Uyum Konseyi'nin teknik kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, söz konusu kılavuzların oluşturulmasına da katkı sağlayacak.Tam üyelik, Türk ilaç sektörüne uluslararası alanda itibar ve saygınlık katmanın yanı sıra uluslararası ticarete de olumlu şekilde yansıyacak. TİTCK 2018 yılında da Uluslararası İlaç Denetim Birliğine (PIC-s) tam üye olarak denetim alanındaki standartlarını uluslarası alanda tescil ettirmişti" denildi.

ULUSLARARASI UYUM KONSEYİ

Uluslararası Uyum Konseyi (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH) 1990 yılında ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, yayınladığı kılavuzlar ile ilaçların etkili, güvenli ve yüksek kalitede olduğunu garanti etmek için dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluştur. Dünyada ilaç regülasyonlarını yayımlayan, düzenleyen ve yönlendiren temel kuruluştur.

Abone Ol Google News
Atık suyla denizin rengi değişti

Atık suyla denizin rengi değişti

İSKİ'nin arıtma tesisinden akan sular koku oluşturmaya başladı.
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.
2007yi yeniden tezgahlıyorlar!

2007'yi yeniden
tezgahlıyorlar!

'FETÖ imzalı provokasyonlar devreye alındı'
"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

​Trump neden elinde İncil ile kiliseye yürüdü?
Türkiye'nin kararını bekliyoruz

Türkiye'nin kararını bekliyoruz

​Rusya'dan ikinci S-400 sevkiyatı için flaş açıklama.
Tarihler belli oldu

Tarihler belli oldu

​THY'nin yurtdışı uçuşları yeniden başlıyor.
'Pasif aşı' müjdesi

'Pasif aşı' müjdesi

​Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

İstanbul Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın.
En kötü geride kaldı

En kötü geride kaldı

Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı.
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Eski Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yapmıştı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Türkiye tam üye olarak kabul edildi

​Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Tescillenmiş oldu.
Tedbirleri duyurdu

Tedbirleri duyurdu

​Spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi.
Dev kredi paketi

Dev kredi paketi

​Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor.
Araç sahibi<br>yapacak indirim

Araç sahibi
yapacak indirim

​Faizlerdeki indirim sonrası gözler ikinci elde.
Yeni çalışma modelleri gündemde

Yeni çalışma modelleri gündemde

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk açıkladı.
Pandemi <br>sürecinde bir ilk

Pandemi
sürecinde bir ilk

Zarifoğlu öğrenci sempozyumu yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.