Sağlıkta 37 bin yeni personel müjdesi

Sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni istihdam müjdesi verdi: 2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel istihdam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Pandemi ve 6 Şubat depremlerinde sağlıkçıların verdiği mücadeleye tüm Türkiye’nin şahit olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız. Sizlere ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:
ENGELLEMEK İÇİN HER YOLA BAŞVURDULAR
Zor günlerde gösterdiğiniz emeğin milletimiz tarafından her zaman takdir edileceğini sizlere belirtmek isterim. Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupası dahil bizden daha iyi imkanlara sahip ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an olduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin de etkisi olmuştur. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Salgından sonra toplumun sağlık ihtiyaçlarında artış yaşandı. Son iki yıldır sağlık hizmetimizde ilave yük oluşturan bu sistemin çözülmesi için farklı adımlar atıyoruz.
11 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI SÜRÜYOR
Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde doğru şekilde etkin tedaviye ulaşmasını sağlayarak inşallah hasta sayısını düşüreceğiz. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığa önem veren anlayışla sağlık alanında 22 yılda çok sayıda reforma imza attık. Hastane, poliklinik ve sağlık ocağı sayılarının artmasından, şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık alanına kazandırılması kadar geniş bir yelpazede çok iş yaptık. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. 25 şehir hastanemiz hizmete girdi. Halen 11 şehir hastanemizin yapımızı sürüyor. Hepsi tamamlandığında toplam 57 bin yatış kapasitesiyle 45 şehir hastanemiz olacak.
SAĞLIKTA ŞİDDETE MÜSAMAHA YOK
Sağlıkta yaptığımız devrimleri tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da burada yaparız. Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere ihtiyaç vermek adına inşallah önümüzdeki süreçte kamunun sağlık alanında güçlendiği, sağlık sunumunun kalitesinin arttığı, gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi, aşırı kilo ve teknolojik bağımlılık gibi şeylerin yanı sıra tütün mamullerine olan ilgiliyi azaltmayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarında şiddet konusunda zaten en üstte olan hassasiyetimizin değişmediğini söylüyorum. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Hayat kurtaran sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Sağlık camiamızın beklediği önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz.