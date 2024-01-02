Sahil Projesi tamam

Sakarya Karasu Belediyesi ilçenin kuzey kesiminde bulunan Doğu Karadeniz Caddesi Sahil Projesi’ni bitirmenin gururunu yaşıyor. Karadeniz sahil bandında bugüne kadar yapılan uygulamalar içinde önemli bir yeri olduğuna inananılan projenin şehre ve bölgeye değer katması bekleniyor. Hayata geçirilen proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan İshak Sarı, “İlçemizi Karadeniz ile buluşturan sahil bandına 2 bin 400 metre uzunluğunda rekreasyon projemizi hayata geçirerek Karasu’ya kazandırmanın gururunu yaşamaktayız. Sahilimizin çehresini tamamen değiştiren düzenlememiz 2 bin 400 metrelik sahil geçişi boyunca devam eden yeşil alan, ışıklandırma, dinlenme alanları, bisiklet yolu ve geniş yaya yoluyla estetik, kullanışlı, konforlu bir sosyal yaşam alanı oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz Caddesi’ni özellikle yaya yollarını, bisiklet yollarını ve sahili kullanacak olan vatandaşlar için güvenli geçiş alanlarıyla ilçemizin en çok tercih edilen alanı haline getirerek yoğun olan trafik keşmekeşliğini ortadan kaldırıp vatandaşımıza sağlıklı ve yaşanabilir bir ortam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.