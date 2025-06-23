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Sahili kapladı, kokusu sardı: Tedirgin eden görüntünün nedenini uzmanı açıkladı

Sahili kapladı, kokusu sardı: Tedirgin eden görüntünün nedenini uzmanı açıkladı

15:4623/06/2025, Pazartesi
AA
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Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı
Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı. Şiddetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosunların yanı sıra çeşitli atıkları da sürükledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, kuvvetli rüzgarın kıyıya doğal yollarla yosun topladığını söyledi.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirten Tecer, sahilin bazı kısımlarında kötü kokunun olabileceğini dile getirdi.

Zaman zaman kıyılarda bu tür görüntülerle karşılaşıldığını aktaran Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.



#Poyraz
#Sahil
#Tekirdağ
#Kırmızı Yosun
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