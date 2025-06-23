Sahili kapladı, kokusu sardı: Tedirgin eden görüntünün nedenini uzmanı açıkladı

Zaman zaman kıyılarda bu tür görüntülerle karşılaşıldığını aktaran Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.