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Sahipsiz hayvanlar devlet korumasında

Deprem bölgesinde sahipsiz kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar koruma altında. Bölgede, 3 bin 500’den fazla hayvan için çadır kuruldu.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde sahipsiz kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar koruma altında.

Deprem bölgesinde sahipsiz kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar koruma altında.

Deprem bölgesinde sahibi vefat ettiği için sahipsiz kalmış veya bakım imkânı olmayan hayvanlar korumaya alınıyor. 780’den fazla büyükbaş, 2 bin 800’den fazla küçükbaş hayvan korunmada. Bölgede ayrıca 3 bin 589 hayvan çadırı kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, depremin etkili olduğu 10 ilden gelen talepler doğrultusunda harekete geçti.

3 BİN 589 ÇADIR KURULDU

Hayvan çadırı ve yem ihtiyacına yönelik tespitler yapan ekipler, bu tespitler doğrultusunda bölgeye hayvan çadırı ve yem sevk edilmesini sağlıyor. Bölgeye bugüne kadar 3 bin 589 hayvan çadırı gönderildi. Gönderilen çadırların bir kısmı 50 metrekare büyüklüğünde bir kısmı ise 24 metrekare. Çadırlar boyutlarına göre 18 büyükbaş, 32 küçükbaş ya da 9 büyükbaş 16 küçükbaş kapasiteli. Hayvan çadırları ihtiyaç duyulması halinde bölgeye gönderilmeye devam edecek. Hayvan çadırlarının yanı sıra 10 bin 720 ton yem gönderildi.

EN FAZLA KORUMA ADIYAMAN’DA

Deprem bölgesinde hayvancılık yapan ancak depremde hayatını kaybeden mal sahiplerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da koruma altına alınıyor. Hayvanlar, bölgede oluşabilecek herhangi bir hastalığa karşı Konya ve Adana’da TİGEM’e ait tesislere naklediliyor. Bölgede şu ana kadar 782’si büyükbaş, 2 bin 811’i küçükbaş olmak üzere toplam 3 bin 593 hayvan koruma altına alındı. Koruma altına alınan hayvan sayısında ilk sırayı bin 252 ile Adıyaman aldı.

TİGEM HER İHTİYACI KARŞILIYOR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından korumaya alınan hayvanların her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Bakacak durumu olmadığı için devlet korumasına verilen hayvanlar, ileride geri alınabilecek. Süt toplama ve kesilmesi gereken hayvanların satın alınması işlemi de Et ve Süt Kurumu tarafından koordine ediliyor. Bugüne kadar toplanan süt miktarı 6 bin tonu geçti.


#Deprem
#Hayvan
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#TİGEM
13 dakika önce
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Sahipsiz hayvanlar devlet korumasında
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