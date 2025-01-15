Sahte içkiden ölümler artıyor: İstanbul'da son 24 saatte 19 can kaybı

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 46 kişiden 19'u hayatını kaybetti. 27 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor. Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi. Kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştı.
İstanbul'da son 48 saatte sahte içkiden hastanelere başvuran 46 kişiden 19u yaşamını yitirdi. Yapılan çalışmalarda sahte içki ürettiği belirlenen iki kişi yakalandı.
63 işletmenin ruhsatı iptal edildi
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi.
Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliği'nin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi.
Valilikten genelge
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiği, bunlardan 48’inin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Valiliğin bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için bazı uygulamaları hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticilerinin genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olduğu, aksi durumların tespiti halinde ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.