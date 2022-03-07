Şaka faciayla bitti: Arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi hayatını kaybetti

Saat 01.30’da yoğun bakıma çıkıyor. Bu saate kadar bizi oyalıyorlar. Oğlum yanık vaziyette bekledi. 01.30’da yıkamaya alıyor, 04.00’e kadar yıkamıyor. Doktorun bize dediği, eğer bu çocuk erken gelseydi bu şekilde ağırlaşmazdı. 3 gün sonra yoğum bakımda şuurunu kaybetti. 17. günü beyin ölümü gerçekleşti. Gece saat 02.10’da ise kalp ölümü gerçekleşti. Bir çok haberde arkadaşıyla şakalaşıyorlardı diyorlar, ama böyle bir şey yok...