Samsun'da motosiklet kazası: Bir polis şehit oldu bir polis yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.

Ağır yaralanan iki çocuk babası Traş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.