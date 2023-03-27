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Samsun'da motosiklet kazası: Bir polis şehit oldu bir polis yaralandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki motosiklet, bir çekiciyle çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.

09:33 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Samsun Atakum

Samsun Atakum

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosiklet, Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı'nda H.C.D. yönetimindeki 55 BFR 78 çekiciyle çarpıştı.


Ağır yaralanan iki çocuk babası Traş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




#Atakum
#Samsun
#Polis
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