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Gündem Sandıkta dijital tezgaha fren Seçimlere yönelik algı operasyonlarına dikkat çekildi
POLİTİKA

Sandıkta dijital tezgaha fren: Seçimlere yönelik algı operasyonlarına dikkat çekildi

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan Dijital Farkındalık Raporu’nda, seçimlere yönelik algı operasyonlarına dikkat çekildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da sunulan raporda ‘Cambridge Analytica örneği veri madenciliğinin siyasal iletişim kampanyaları üzerindeki etkisi’ hatırlatıldı. ABD ve Fransa’daki seçimler ile İngiltere’de yapılan Brexit referandumunda sosyal ağlardaki paylaşımlar üzerinden seçmen analizi yapıldığı ve seçim sonucunu değiştirmeye yönelik nasıl adımlar atıldığına dikkat çekildi.

Bu nedenle 2023 seçimleri ilk hedef olmak üzere AK Parti özellikle sosyal medya üzerinden seçimlere yönelik yaşanabilecek algı operasyonları konusunda vatandaşları bilgilendirecek. AK Parti kaynakları “Önümüzde 2023 seçimleri var. Bu süreçte öncelikli olarak Z kuşağını, sosyal medyayı kullanımı konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Youtuberları da kampanyaya dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

  • Öte yandan, vatandaşın verilerini korunmak için de Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yürütüldüğü öğrenildi.

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