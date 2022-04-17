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Gündem Eşek küçük çocuğa saldırdı Kopan göz kapağı boynundan alınan dokuyla yeniden yapıldı
ŞANLIURFA

Eşek küçük çocuğa saldırdı: Kopan göz kapağı boynundan alınan dokuyla yeniden yapıldı

Şanlıurfa'da havuç vermek istediği eşeğin ısırması sonucu yüzünün bir bölümünde hasar oluşan ve göz kapağı kopan 3 yaşındaki kız çocuğuna boyun bölgesinden alınan dokuyla yeni göz kapağı yapıldı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Abdulkadir Calavul "Saçlı derisini eski yerine diktik, göz kapağı için boyun bölgesinden deri alıp göz kapağı yaptık. Yanak ve burundaki yaralanmaların hepsini onardık. Şu an hastamızın durumu iyi" dedi.

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Haber Merkezi AA
Şanlıurfa haberleri: Eşek küçük çocuğa saldırdı: Kopan göz kapağı boynundan alınan dokuyla yeniden yapıldı
Eşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Halime Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 3 yaşındaki Fatma Arslan, havuç vermek istediği eşeğin ısırması sonucu kafasından yaralandı.

Ailesi tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan küçük Fatma, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan küçük kızın yırtılan saç derisi ve yüz kısmı onarılırken, kopan göz kapağı da boyun bölgesinden alınan dokuyla yapıldı.

AA

"1-2 ameliyat daha gerekebilir"

Özel Deva Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktoru Abdulkadir Calavul minik Fatma'nın kendilerine geldiği ilk anda durumunun kötü olduğunu ifade etti.

AA

Çocukta ciddi derecede bir hasarın söz konusu olduğunu dile getiren Calavul, "Saçlı derisini eski yerine diktik, göz kapağı için boyun bölgesinden deri alıp göz kapağı yaptık. Yanak ve burundaki yaralanmaların hepsini onardık. Şu an hastamızın durumu iyi. İlk 1-2 gün biraz kötüydü ama bugün gözlerini açtı. İnşallah durumu tamamen toparlanınca taburcu ederiz ama ilerleyen zamanlarda 1-2 ameliyat daha gerekebilir çünkü hasar ciddi derece." diye konuştu.

AA

Baba Ömer Arslan, eşeğin evinin önünde bağlı olduğunu belirterek "5 dakika bir dalgınlığımıza geldi. Kızımın elinde havuç vardı, eşeğe vermek istedi. O arada da eşek saldırmış. Sol kafa tarafı bayağı hasar almış, derisi kalkmıştı. Durumu çok kötüydü. İlk gördüğümde evden nasıl çıktığımızı, nasıl hareket ettiğimizi hiç bilmiyorum. Çok şükür şu anda durumu iyiye gidiyor. Allah hocamızdan da hastanemizden de razı olsun." dedi.

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