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SDG’ye devlet borcumuz yok

SDG’ye devlet borcumuz yok

04:0012/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tom Barrack
Tom Barrack

ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG konusunda tavrını değiştirdi. SDG’nin PKK'nın türevi olduğunu belirten ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack,“DEAŞ'a karşı YPG'yle ittifak kurduk. Ancak onlara bir devlet içinde bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz" dedi.

ABD’nin New York kentinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK ve Suriye’deki uzantısı SDG hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. ABD Kongresi'nin Suriye'deki "SDG"ye karşı sempati duyduğuna işaret eden Barrack, ABD'nin bu grubun Suriye hükümetine dahil olması için yol açmak istediğini söyledi. Barrack, "Bu, Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağına dair bir işaret değil. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak." ifadelerini kullandı. "SDG'nin de silahsızlan-dırılmasına ilişkin” soruya da cevap veren Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." açıklamasını yaptı. Barrack, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etmek için YPG'yle ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz" dedi.



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