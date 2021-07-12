Sedat Peker'in organize suç örgütüne operasyon: 15 kişi yakalandı

Ekonomi

Türk müteahhitlerden büyük başarı: 6,5 milyar dolarlık proje üstlendiler

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik firmaları, 2021 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 33 ülkede 6,5 milyar dolar tutarında 100 proje üstlendi. En fazla proje üstlenilen ilk beş ülke arasında zirvede ise 1,5 milyar dolar ile Zambiya yer aldı.