Gündem Sedat Pekere yakalama KorumakararındaFETÖ izi
ANKARA

Sedat Peker’e yakalama: Koruma kararında FETÖ izi

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, “Şüpheli Sedat Peker’in yurt dışında firari olması sebebiyle yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir” denildi. Peker’e 2015 yılında koruma tahsis edilmesinde FETÖ’nün rolü çıktı. FETÖ’den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, DHKP-C tarafından tehdit edildiğini belirterek Peker’e koruma tahsisi için işlemleri başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sedat Peker’e yakalama: Koruma kararında FETÖ izi
Sedat Peker

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Peker hakkında, soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Şüpheli Reis Sedat Peker’in yurt dışında firari olması sebebiyle yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir” bilgisine yer verildi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı da Peker hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağıladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

EMNİYET YAPILANMASI ETKİLİ

  • Öte yandan Peker’e tahsis edilen korumalara yönelik kararlarla ilgili süreçte FETÖ’nün İstanbul Emniyeti yapılanmasının etkili olduğu öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ’den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in DHKP-C tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle Peker’e koruma gerektiğine yönelik olarak 16 Ocak 2015’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün terör ve istihbarat birimleri arasındaki yazışmaları başlattı.

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz
GÜNDEM
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz

DHKP-C TEHDİDİ VARMIŞ

Bu yazışmalarda, DHKP-C güdümünde yayın yapan internet sitesinde, suç örgütü elebaşı hakkında hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Kararın tebliğ edildiği suç örgütü elebaşı, 26 Ocak 2015’te koruma istemediğini bildirdi ancak 5 Şubat 2015’te tekrar koruma için başvuruda bulundu. Bu talebin ardından İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden 20 Şubat’ta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden de 26 Şubat’ta İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü’ne “Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları” imzasıyla Peker’in DHKP-C tarafından tehdit edildiğine yönelik yazılar yazıldı.

TUTANAK FETÖ’CÜ MÜDÜRDEN

  • Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarına göre, İstanbul İl Koruma Komisyonu 6 Mart 2015’te toplanarak Peker için polis yakın koruma kararı aldı. Aynı komisyon tarafından Peker’e koruma verilmesiyle ilgili karar 2016, 2017, 2018 ve 2019’da da uzatıldı. Adı “FETÖ borsası” iddialarına karışan ve meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in, 2017’de İstanbul Valiliği’ne, “DHKP-C’nin Okmeydanı’nda suç örgütü elebaşına ait kumarhaneye saldırılar düzenleyebileceği” uyarısının yer aldığı bir tutanak gönderdiği tespit edildi. Örgüt elebaşı için verilen koruma kararı 2020 Eylül ayında kaldırıldı.
Abone Ol Google News
EURO2020 öncesi ilk galibiyet

EURO2020 öncesi ilk galibiyet

​A Millilerimiz, Alanya'daki ilk hazırlık maçından galip ayrıldı.
Günün komedisi

Günün komedisi

​Burdurlu çiftçiyle Kanadalı paraşütçünün diyaloğu kırdı geçirdi.
İBB Meclisinde Tevfik Göksunun konuşmasına sansür: Elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez

​Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Bombalı araçla saldırıyı polis engelledi.
Görevlerini bıraktılar

Görevlerini bıraktılar

Galatasaray'da Terim'in ekibinde olay gelişme.

​Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "ULAQ" paylaşımı.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

​Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar.

​Devlet Bahçeli: Dedikodulara bel bağlayan zillet ittifakı asla tutunamayacaktır.

500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

​Organize suç örgütü elebaşı için harekete geçildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.