Sedat Peker’e yakalama: Koruma kararında FETÖ izi

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Peker hakkında, soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Şüpheli Reis Sedat Peker’in yurt dışında firari olması sebebiyle yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir” bilgisine yer verildi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı da Peker hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağıladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

EMNİYET YAPILANMASI ETKİLİ

Öte yandan Peker’e tahsis edilen korumalara yönelik kararlarla ilgili süreçte FETÖ’nün İstanbul Emniyeti yapılanmasının etkili olduğu öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ’den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in DHKP-C tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle Peker’e koruma gerektiğine yönelik olarak 16 Ocak 2015’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün terör ve istihbarat birimleri arasındaki yazışmaları başlattı.

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DHKP-C TEHDİDİ VARMIŞ

Bu yazışmalarda, DHKP-C güdümünde yayın yapan internet sitesinde, suç örgütü elebaşı hakkında hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Kararın tebliğ edildiği suç örgütü elebaşı, 26 Ocak 2015’te koruma istemediğini bildirdi ancak 5 Şubat 2015’te tekrar koruma için başvuruda bulundu. Bu talebin ardından İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden 20 Şubat’ta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden de 26 Şubat’ta İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü’ne “Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları” imzasıyla Peker’in DHKP-C tarafından tehdit edildiğine yönelik yazılar yazıldı.

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